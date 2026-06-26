«Купаться можно»: городской пляж в Пскове прошел проверку Роспотребнадзора

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 12 пляжах региона, в том числе на городском пляже в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты отобрали и проверили 15 проб воды по санитарно-химическим и 25 - по микробиологическим показателям, а также 12 проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям на пляжах.

Положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам получили, а значит, пригодны для отдыха следующие пляжи:

Детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ),

ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ),

ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ),

ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ),

ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ),

ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ)

ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский муниципальный округ),

Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ),

Муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский муниципальный округ),

Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ).

Пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск)

Городской пляж города Пскова (река Великая).

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и эксплуатировать зоны рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.

Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.