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«Купаться можно»: городской пляж в Пскове прошел проверку Роспотребнадзора

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Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 12 пляжах региона, в том числе на городском пляже в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты отобрали и проверили 15 проб воды по санитарно-химическим и 25 - по микробиологическим показателям, а также 12 проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям на пляжах. 

Положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам получили, а значит, пригодны для отдыха следующие пляжи:

  • Детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ),
  • ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ),
  • ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ),
  • ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ),
  • ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ),
  • ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ)
  • ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский муниципальный округ),
  • Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ),
  • Муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский муниципальный округ),
  • Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ).
  • Пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск)
  • Городской пляж города Пскова (река Великая). 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и эксплуатировать зоны рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.

Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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