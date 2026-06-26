«Купаться можно»: городской пляж в Пскове прошел проверку Роспотребнадзора

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 12 пляжах региона, в том числе на городском пляже в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Специалисты отобрали и проверили 15 проб воды по санитарно-химическим и 25 - по микробиологическим показателям, а также 12 проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям на пляжах.
Положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам получили, а значит, пригодны для отдыха следующие пляжи:
- Детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ),
- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ),
- ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ),
- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ),
- ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ),
- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ)
- ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский муниципальный округ),
- Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ),
- Муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский муниципальный округ),
- Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ).
- Пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск)
- Городской пляж города Пскова (река Великая).
Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и эксплуатировать зоны рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.
Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.