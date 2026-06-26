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Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ

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Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, сообщила Единая лига ВТБ.

Фото: сайт президента РФ

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», - приводит сообщение РИА Новости.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем высшие курсы КГБ СССР в Минске.

1981–1998 - прошёл путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки Российской Федерации. Был в трёх длительных зарубежных командировках в скандинавских странах и Африке. После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

С августа 1998 – заместитель директора ФСБ, начальник Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.

С 15 ноября 1999 – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал-полковник запаса.

С 28 марта 2001 – министр обороны Российской Федерации.

С 14 ноября 2005 – заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр обороны Российской Федерации.

С 16 февраля 2007 назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.

С 12 мая 2008 – заместитель председателя правительства Российской Федерации.

2011–2016 - руководитель администрации президента.

С 12 августа 2016 был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

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