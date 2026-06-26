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Росгвардейцы представили вакансии на ярмарке трудоустройства в Пскове

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В Пскове сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области и отдела вневедомственной охраны приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Представители подразделений рассказали посетителям о вакансиях и особенностях службы в своих структурах, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

На стенде ведомства соискатели могли получить подробную информацию о требованиях к кандидатам, порядке поступления на службу и социальных гарантиях. Представители ОМОН «Кром» акцентировали внимание на специфике работы спецподразделения — высокой интенсивности задач, необходимости физической и психологической подготовки, а также возможностях профессионального развития. Сотрудники отдела вневедомственной охраны, в свою очередь, рассказали о повседневной деятельности по обеспечению безопасности объектов, графике дежурств и перспективах карьерного роста.

В рамках мероприятия была организована интерактивная площадка: гости ярмарки смогли познакомиться с элементами экипировки, задать вопросы действующим сотрудникам и узнать о реальных рабочих буднях росгвардейцев. Для соискателей отдельно разъяснили порядок прохождения отбора, этапы медкомиссии и тестирования, а также меры поддержки начинающих сотрудников.

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