Мучитель собаки Мии в Пскове попросил не лишать его свободы

Мучителю собаки Мии, пострадавшей в результате ножевых ранений, дали последнее слово в суде 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На судебном следствии психолог показал, что я за человек и как до этого дошло. Виноват и раскаиваюсь в содеянном. На прениях я говорил о тяжелых временах для моей семьи: отец на СВО, нужно родственникам помогать, двое детей. Прошу хотя бы о них подумать, дать шанс что-то детям оставить, пока здоровье позволяет, так как у меня прогрессирующее заболевание по глазам, могу ослепнуть в любой момент. Но так как я виноват, прошу назначить мне самое суровое наказание, но не связанное с лишением свободы», - сказал обвиняемый.

Помощник прокурора города Пскова Анастасия Кудрявцева напомнила, что сегодня в Псковском городском суде стороной обвинения завершено представление доказательств по уголовному делу в отношении уроженца города Пскова Д .Г. Епископосяна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, с применением садистских методов, повлекшее его увечье).

«В ходе судебного следствия достоверно установлено, что 28 апреля 2025 года в вечернее время подсудимый, находясь у дома Nº1 по улице Киселева в парковой зоне, умышленно, осознавая противоправность своих действий, нанес не менее двух ударов ножом в область шеи собаке по кличке Мия. При этом он действовал в присутствии владелицы собаки, бывшей жены подсудимого, грубо нарушая общепризнанные нормы гуманности и морали. Своими садистскими действиями он причинил Мие мучительную боль и физические страдания. Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, полученные повреждения носили необратимый характер, и без экстренной помощи собака могла погибнуть от острой массивной кровопотери», - отметила Анастасия Кудрявцева.

Государственное обвинение считает вину подсудимого полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств - показаниями свидетелей, письменными материалами заключениями экспертов. Обвинение запрашивает 4 года лишения свободы.

«При назначении наказания стороной обвинения учтены как смягчающие обстоятельства, так и отягчающее обстоятельство. Учитывая дерзкий характер преступления, его циничность и пренебрежение к нормам общественной нравственности, государственное обвинение предложило суду назначить Епископосяну Д. Г. наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура города настаивает на неотвратимости наказания за жестокое обращение с животными, поскольку подобные деяния свидетельствуют о повышенной общественной опасности личности виновного и не могут быть оставлены без адекватной уголовно-правовой оценки. Окончательное решение по делу будет принято судом на основе всестороннего исследования всех обстоятельств», - добавила помощник прокурора.

Заседание по оглашению обвинения назначили на понедельник, 29 июня.