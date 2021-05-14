Общество

Анастасия Повторейко: Реанимация инфекционки постоянно работает в авральном режиме

Реанимационные отделения Псковской областной инфекционной больницы постоянно работают в авральном режиме. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Реанимация постоянно в авральном режиме, - отметила она. - Количество тяжелых пациентов достаточно значимое. Не бывает такого, чтобы реанимация была разгружена. COVID никуда не уходит. Он есть и будет».

Анастасия Повторейко уточнила, что в настоящее время в реанимационных отделениях инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках находятся 26 пациентов.

При этом она обратила внимание, что мужчины переносят коронавирус тяжелее. «Поступают в более сложных порой состояниях. Есть такая тенденция», - добавила главврач.