Анастасия Повторейко: Реанимация инфекционки постоянно работает в авральном режиме

Реанимационные отделения Псковской областной инфекционной больницы постоянно работают в авральном режиме. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Анастасия Повторейко уточнила, что в настоящее время в реанимационных отделениях инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках находятся 26 пациентов.
При этом она обратила внимание, что мужчины переносят коронавирус тяжелее. «Поступают в более сложных порой состояниях. Есть такая тенденция», - добавила главврач.