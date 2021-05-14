Общество

Расписание поезда «Нелидово - Великие Луки» изменится 17, 19 и 21 мая

Расписание пригородного поезда № 6803 «Нелидово – Великие Луки» изменится 17, 19 и 21 мая в связи с ремонтными работами на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отправление из Нелидово - в 12.25, прибытие в Великие Луки - в 15.40. Из Великих Лук отправление поезда остается без изменений.

Подробно с изменениями в расписании движения пригородного поезда можно ознакомиться на официальном сайте и на информационных стендах АО «МТ ППК».

Актуальную информацию о графике движения поездов также можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.