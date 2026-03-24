Фейк об обрушении дома в Завокзальном районе Пскова распространяют в Сети

В мессенджерах и социальных сетях начали распространять информацию о якобы обрушении многоквартирного дома в Завокзальном районе города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, данная информация является недостоверной и так называемым кликбейтом.

«Недобросовестные администраторы сообществ в социальных сетях за счет фейков пытаются привлечь внимание и новых подписчиков в администрируемые ими ресурсы», - поделились в УМВД.

Сотрудники полиции рекомендуют представителям СМИ и блогосферы, жителям региона использовать официальные источники информации и в случае необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел.