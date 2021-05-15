Общество

Формат проведения выпускных вечеров определили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, на котором с профильными специалистами обсудил формат проведения выпускных праздников в детских садах и школах в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что к теме проведения выпускных власти региона вернулись после майских праздников, чтобы принять решение, основанное на анализе оперативной эпидемиологической ситуации. «Несмотря на то, что окончательные итоги эпидобстановки по результатам майских праздников подводить еще рано, но в целом можно сказать, что жители региона в подавляющем своем большинстве ответственно отнеслись ко всем рекомендациям, просьбам, требованиям. По результатам первой части майских праздников взрывного роста мы не видим. Это говорит о том, что люди осознают риски, научились с этим жить, соблюдая правила, которые гарантируют безопасность», - заметил губернатор.

В продолжение участники совещания детально проанализировали эпидемиологическую обстановку, рассмотрели возможные форматы для организации и проведения выпускных. Главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук обратил внимание, что в регионе наметился тренд на снижение заболеваемости. «Ситуация в настоящее время контролируемая. Прирост заболеваемости после майских праздников не значительный. Но учитывать эпидемическую ситуацию придется. COVID-19 никуда не пропал», - подчеркнул он.

Председатель комитета по образованию Александр Седунов проинформировал, что в этом году из детских садов выпускаются более 6 тысяч дошколят. Девятые и одиннадцатые классы оканчивают еще более 8,7 тысячи учащихся. Первые выпуски в дошкольных учреждениях запланированы уже на конец следующей недели.

По итогам обсуждения было принято решение, что проведение выпускных возможно при условии соблюдения ряда требований и рекомендаций. В частности, планируется, что в детских садах будут организованы погрупповые мероприятия, в общеобразовательных учреждениях - по параллелям. По возможности, при подходящих погодных условиях, может быть задействована и пришкольная территория. Допуск на праздник для родителей может быть открыт только после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней). Участники совещания поддержали и возможность присутствия на мероприятиях оператора, фотографа или аниматора, но для них требования будут более серьезные.

Все участники совещания единогласно согласились, что проведение шествия выпускников по центральным улицам города в этом году нецелесообразно. Кроме того, на выпускных должен быть исключен и любой совместный прием пищи. Не должны быть забыты в образовательных учреждениях и действующие в настоящее время санитарные ограничения.

Аналогичным образом планируется организовать выпускные мероприятия для средних и высших профессиональных образовательных учреждений.

Полный перечень требований, которые должны быть соблюдены при организации и проведении выпускных, выработает территориальное управление Роспотребнадзора. На основе этого регламента будет издан соответствующий приказ регионального комитета по образованию. Губернатор обратил внимание, что во время подготовки и проведения выпускных требования и рекомендации должны неукоснительно соблюдать все задействованные стороны, только в данном случае может быть обеспечена противовирусная безопасность.