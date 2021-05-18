Общество

Конкурс рисунков «Спасти планету можешь ты!» стартует в Псковской области

Псковский проект «Экомышление» запускает экологический конкурс рисунков «Спасти планету можешь ты!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

К участию в конкурсе приглашают всех учащихся средних общеобразовательных учебных заведений Псковской области. Школьникам предлагают опубликовать рисунок на своей странице «ВКонтакте» и рассказать, как они собираются спасать планету от мусора, загрязнения воды или воздуха.

Партнеры конкурса «Мехуборка Псков», псковский завод «Титан-Полимер» и интернет-магазин обуви «NORDMAN» подготовили призы для победителей, призеров и участников конкурса.

За первое место ребенку подарят электросамокат, за второе — электронные смарт-часы, обладатель третьего места получит блютуз-колонку. Кроме того, всем участникам конкурса вручат экологическую сумку из натурального материала.

Один из рисунков разместят на транспортных средствах регионального оператора по обращению с отходами в Псковской области.

Итоги конкурса подведут 3 июля, в Международный день отказа от пластиковых пакетов, в проектном офисе «Команда 2018» по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 19.

Подробности и положение о конкурсе можно найти со ссылке.