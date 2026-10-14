Профмастерство подарило студентам ПсковГУ путёвку на Всероссийский слёт РСО

Студенты Псковского государственного университета приняли участие на XIII слёте студенческих отрядов СЗФО, который объединил в Великом Новгороде 800 бойцов из разных уголков Северо-Запада. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, в состав делегации Псковской области вошли 55 лучших бойцов из вуза и колледжа при нем. Ребята из команд «Скобарь» (ПсковГУ) и «Акуна Матата» (колледж ПсковГУ) стали лучшими на конкурсе профессионального мастерства, поэтому получили возможность отправиться на Всероссийский слёт в Челябинск.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

«Слеты — это в первую очередь про обмен опытом и знакомства. Чем больше ты погружен в атмосферу и у тебя налажены связи, тем лучше ты прокачаешь свои навыки. Кроме того, на слетах можно проверить уровень своего мастерства и совершенствовать его от конкурса к конкурсу», — прокомментировала руководитель делегации РСО ПсковГУ Елизавета Климова.

Главным итогом выезда стала передача символа слета СЗФО руководству РСО Псковской области. В следующем году Псков примет четырнадцатый по счету слет.