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Профмастерство подарило студентам ПсковГУ путёвку на Всероссийский слёт РСО

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Студенты Псковского государственного университета приняли участие на XIII слёте студенческих отрядов СЗФО, который объединил в Великом Новгороде 800 бойцов из разных уголков Северо-Запада. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, в состав делегации Псковской области вошли 55 лучших бойцов из вуза и колледжа при нем. Ребята из команд «Скобарь» (ПсковГУ) и «Акуна Матата» (колледж ПсковГУ) стали лучшими на конкурсе профессионального мастерства, поэтому получили возможность отправиться на Всероссийский слёт в Челябинск.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

«Слеты — это в первую очередь про обмен опытом и знакомства. Чем больше ты погружен в атмосферу и у тебя налажены связи, тем лучше ты прокачаешь свои навыки. Кроме того, на слетах можно проверить уровень своего мастерства и совершенствовать его от конкурса к конкурсу», — прокомментировала руководитель делегации РСО ПсковГУ Елизавета Климова.

 

❗Главным итогом выезда стала передача символа слета СЗФО руководству РСО Псковской области. В следующем году Псков примет четырнадцатый по счету слет.

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