«Кадры решают все»: «День профразвития» в Псковской области

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Напомним, этот цикл программ рассказывает о том, как в нашем регионе обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делают региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто нуждается в работе, ее получили, и тем самым не только обеспечивали себе доход, но и приносили пользу экономике и социальной сфере региона.

Сегодняшний разговор мы посвящаем карьерному событию, которое уже завтра, 15 октября, стартует в Псковской области. Это «День профразвития: найди себя в Псковской области». Его организаторами выступают Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. В чем важность этого мероприятия, как оно будет проходить, на кого будет ориентировано и какие новаторские моменты будут отличать его от других, уже привычных форматов? Об этом и многом другом расскажут руководитель направления профессионального развития Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Зорина, министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова и министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.