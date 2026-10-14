«Сердце», «огонь» и смеющийся до слез «смайлик» оказались самыми популярными эмодзи у россиян

В топ-3 самых популярных эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей вошли «сердце», «огонь» и смеющийся до слез «смайлик». В Telegram красное сердце лишь на четвертом месте, как и в мировом рейтинге за 2025 год, составленном на основе данных Google.

Самым популярным эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине 2026 года стало «сердце», которое использовали в 241,8 миллиона сообщений. Это следует из данных системы «Медиалогия». Для сравнения, годом ранее этот показатель был чуть выше и достигал 242,3 миллиона сообщений, тогда как в январе-июне 2024 находился на уровне 197,4 миллиона.

Именно это эмодзи является самым популярным и в отдельно взятых во «ВКонтакте» (29,6 миллиона), в «Одноклассниках» (4,5 миллиона) и Instagram* (34,6 миллиона).

При этом в Telegram «сердце» занимает лишь четвертое место по частоте использования и упоминается в 51,2 миллиона сообщений. Лидером же в этом мессенджере оказался эмодзи «огонь», использованный в 81,7 миллиона сообщений. В Instagram* он занимает второе место по частоте упоминаний (28,6 миллиона сообщений), а во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» «огонь» занимает лишь четвертое место с показателем 19,3 миллиона и 2,1 миллиона сообщений соответственно.

Всего в соцсетях «огонь» использовался почти 164 миллиона раз за первое полугодие 2026 года. Замыкает тройку лидеров смеющийся до слез «смайлик», который в соцсетях использовали 143,6 миллиона раз. При этом популярность ему обеспечил в основном Instagram*, где его использовали 27,8 миллиона раз, благодаря чему смеющийся до слез «смайлик» оказался в тройке самых популярных эмодзи этой соцсети. В Telegram и во «ВКонтакте» его частота употребления заметно ниже, пишет РБК.

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