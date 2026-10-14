«Мертвые души»: откуда региональный госмедиахолдинг взял миллионы просмотров в соцсетях

Пока политический класс региона анализирует кадровые рокировки, а ПЛН удерживает безоговорочное лидерство в рейтинге цитируемости «Медиалогии» с индексом 12,57, у наших коллег из правительственного медиахолдинга своя, параллельная реальность.

На официальную информацию от «Медиалогии» об абсолютном доминировании ПЛН на информационном поле и падении индекса цитируемости ресурсами госхолдинга (ПАИ, «Первый Псковский» и пр.) коллеги решили нервно отреагировать победной реляцией о «захвате» одной отдельно взятой соцсети.

Пока в госхолдинге вовсю празднуют «рекордный сентябрь», рапортуют наверх о космических 25 миллионах охвата ВКонтакте и заявляют о «наивысшей эффективности», мы продолжаем задаваться вопросами. Во-первых, почему вдруг случился праздник именно за сентябрь? В другие месяцы молчали — значит, пора идти за деньгами к начальству? Во-вторых, почему деградация ресурсов, многолетнее отставание по посещаемости и падение цитируемости собственных медиа оправдываются «охватами» в соцсетях? В-третьих, зачем покупать в интернете тонны рекламы для своих ресурсов, если вы убыточная компания и сытно живете за счет многомиллионных бюджетных ассигнований?

Понимая, что вменяемых ответов мы не получим, мы решили с цифрами в руках и с помощью независимого аналитического сервиса LiveDune изучить эту «победную» отчетность. И то, что обнаружилось за фасадом красивых графиков, вызывает лишь один, но главный вопрос: коллег подводит банальная профессиональная безграмотность или это сознательное очковтирательство для руководства?

Разбираем по пунктам, как работает главная цифровая афера года.

Манипуляция №1. Смертельный ER, или как перепутать педали в арифметике

В своем бравурном релизе ПАИ гордо заявляет: «Холдингу удалось увеличить средний уровень вовлечённости (ER) до 6,30%». Любой первокурсник факультета маркетинга скажет, что для медиаплощадки с десятками тысяч подписчиков средний ER в 6,3% — это уровень мировых звезд шоу-бизнеса.

Открываем независимый аудит сообществ холдинга в VK за отчетный период:

Телеканал «Первый Псковский»: 31 114 подписчиков, среднее число реакций на пост — всего 37.

Группа ПАИ: 35 428 подписчиков, среднее число реакций на пост — всего 23.

Несложно посчитать, что реальный средний ER правительственных пабликов — тех самых, которые активно скупают рекламу на всех возможных площадках и искусственно накачивают просмотры, — болтается в районе 0,12%–0,13%. И вот это уже — настоящее SMM-кладбище.

Откуда же взялись 6,3%? Коллеги просто взяли Суммарный ER за месяц (сложили вообще все лайки от бешеного спам-постинга и поделили на базу), но выдали его за средний. Как шутят наши SMMщики: «Так подгорало, и ехать надо было так быстро, что коллеги перепутали педали».

Одно дело, когда органические показатели имеет независимое коммерческое СМИ, которое принципиально не тратит ни копейки на искусственный разгон постов и не хвастается дутыми рекордами перед начальством. Но, когда медиаресурсы, сытно живущие на многомиллионные субсидии и беспрерывно закупающие трафик, выдают эффективность на уровне статистической погрешности — это диагноз.

Манипуляция №2. «Мусорные» просмотры и феномен немого кино

Главный повод для гордости госресурсов — 24,9 млн просмотров. Вот только независимая статистика по конкретным постам доказывает: эти миллионы дутые.

Как отмечают специалисты, первичный сигнал неорганического роста — это жесточайший дисбаланс метрик. Если видео имеет десятки тысяч просмотров при минимальном количестве лайков, комментариев и репостов, это стопроцентно вызывает подозрения в искусственных манипуляциях. В соцсети «ВКонтакте» просмотр видео засчитывается автоматически, если ролик без звука запустился в ленте пользователя хотя бы на 5 секунд, пока человек просто пролистывал спам-потоки. Человек не смотрел, не слушал и не вникал, но счетчик радостно крутится.

Давайте для наглядности посмотрим на несколько живых примеров из сентябрьской ленты госресурсов:

Кейс с нацпроектом («Инфраструктура для жизни»): видеоролик набрал космические 44 900 просмотров. А теперь внимание на реакции: 199 лайков, 0 репостов и 1 единственный комментарий! Коэффициент вовлеченности от просмотров (ERR) здесь — позорные 0,45%. Живая аудитория так себя не ведет. Это классический признак искусственного загона видео в автоплей через платные инструменты.

Кейс с Маргаритой Симоньян: визит федерального медиатопа, казалось бы, - сверхпубличное событие. Пост собирает 66 400 просмотров, но под ним — всего 9 комментариев. ERR — 0,38%. Полная тишина в зале.

Кейс с назначением: сюжет о назначении в Островском округе собирает 36 600 просмотров и всего 34 лайка. ERR — катастрофические 0,18%. Но самое смешное: лайков 34, а репостов 32. Чтобы люди делились записью активнее, чем ставили лайки — такого в органическом СММ просто не существует. И снова всего один-единственный комментарий! Но секрет прост: у холдинга есть 24 подконтрольные группы «районок», которые легко заставить сделать репосты по команде. Пусть никаких реальных лайков это и не принесет, зато автоматические просмотры в лентах муниципальных пабликов чуть подкрутит.

О том, как работает изнанка этих «рекордов», емко высказался известный специалист по продвижению Влад Ли в своем профессиональном блоге: