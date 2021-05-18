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Игровая оперативная память как критичный фактор производительности

Компьютер – это комплект оборудования, которое работает совместно и решает поставленную пользователем задачу. Если ресурсов у «железа» хватает, если установленные блоки работают в полной совместимости, задачи решаются быстро и правильно.

Игры, свежие, с next-generation графикой – это требовательные программы, которые используют ресурсы компьютера по максимуму. Больше всех достается графическому процессору и ОЗУ, оперативной памяти, которая отвечает за хранение и обмен данными в рамках актуальных задач.

Игровая память – это непростой вид «железа»

Плашки оперативной памяти среднестатистического ПК и игровое ОЗУ – это блоки, которые работают по схожему принципу, но отличаются по производительным параметрам. У них выше скорость обработки памяти и взаимодействия с другим оборудование на материнской плате.

Во-первых, дело не только в объеме доступной для работы памяти, которая измеряется в гигабайтах. Хотя и гигабайт должно быть минимум 2-4. Игровая память поставляется в плашках до 32 гигабайт, которые собираются на материнской плате в комплекты до 64 Гб.

Во-вторых, это скорость работы памяти, которая измеряется в количествах операций (миллионов операций) в секунду. У игровой памяти показатель MT/s превышает 3500, а у некоторых моделей и 5000 MT/s (у Crucial Ballistix).

В-третьих, память для игровых ПК – это дополнительный обвес, который может включать системы охлаждения или просто визуальные «фишки», красивый корпус, подсветку и так далее. Это важно для пользователей с открытыми системными блоками.

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Рекомендованный объем игровой памяти

Объем зависит от интенсивности и «прожорливости» игр. Повышенные требования к оперативной памяти в системном блоке выдвигают не только современные игры, но и софт для обработки графики, видео, анимации.

Смотрите на минимальные системные требования, которые публикуют разработчики программ. Можно ставить память с запасом на будущее, ожидая производительность от железа, показатель FPS и отсутствие лагов во время игры.

Если говорить обобщенно, то некоторые игры прошлых лет могут спокойно работать с 2-4 Гб игровой памяти, большинство довольствуется 8 Гб, а для топовых проектов и настроек могут потребоваться все 16-32 Гб.