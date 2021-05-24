Общество

Работавшие с COVID-пациентами организации должны отчитаться о стимулирующих выплатах

Пенсионный фонд осуществляет сбор сведений о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим в 2020 году в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19). Он будет проводится до 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области.

На сайте ПФР размещены форма сбора информации, инструкция по ее заполнению, а также формат сбора информации о стимулирующих выплатах, которыми рекомендуется воспользоваться организациям перед отправкой файлов в ПФР.

Сведения должны быть представлены в территориальные органы ПФР в форме электронного документа посредством неформализованного документооборота программного комплекса бесконтактного приема информации.

Телеграм-канал «Мониторинг оплаты труда работников бюджетной сферы» используется для предоставления информации о механизмах сбора сведений о стимулирующих выплатах. В нем будут публиковаться ответы на вопросы, важные сведения, информационные презентации, а также ход процесса сбора информации в ПФР.

В целях надлежащего представления сведений о стимулирующих выплатах отделение ПФР рекомендует провести проверку сформированных файлов с использованием модуля форматно-логической проверки отчетов.

В Псковской области информацию о стимулирующих выплатах должны представить 32 медицинские организации, участвовавшие в 2020 году в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Соответствующие информационные письма ПФР были направлены в данные организации по электронным каналам связи 14 мая.