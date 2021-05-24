Общество

Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице

Аналитиками ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» проведен анализ анкетирования 800 пациентов пяти инфекционных отделений, выписавшихся из стационара в течение первого квартала 2021 года. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения, в результате была получена следующая статистическая информация:

по корпусу на ул. Доставалова, 14:

- профессионализмом медицинского персонала и качеством оказываемой ими помощи удовлетворены 99,3% опрошенных.

- доброжелательными, вежливыми и компетентными медицинских работников по отношению к пациентам посчитали 98% опрошенных.

- питанием в Псковской областной инфекционной больнице удовлетворены 100% опрошенных.

по корпусу на ул. Красноармейская, 18:

- профессионализмом медицинского персонала и качеством оказываемой ими помощи удовлетворены 95, % опрошенных.

- доброжелательными, вежливыми и компетентными медицинских работников по отношению к пациентам посчитали 100% опрошенных.

- питанием в Псковской областной инфекционной больнице удовлетворены 100% опрошенных.



«Отношение граждан к условиям нахождения в стационаре Псковской областной инфекционной больницы преимущественно положительное. Пациенты удовлетворены оказываемой им помощью и отмечают усердный труд и профессионализм специалистов», - сделали вывод сотрудники инфекционной больницы.