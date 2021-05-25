Общество

Возможности сервиса Сбер Еаптека презентовали в Пскове

В понедельник, 24 мая, в Пскове на улице Инженерной, 103 (рядом с областной ГИБДД) состоялась презентация хаба сервиса Сбер Еаптека. Он включает в себя склад лекарственных препаратов, БАДов, товаров для красоты и здоровья, детских товаров, медтехники, а также пункт сборки заказов и точку самовывоза для рецептурных препаратов. Безрецептурные товары по городу доставляют курьеры.

Сервис Еаптека позиционируется как часть медицинской экосистемы будущего. В прошлом году он стал частью Сбера, а также был включен Министерством цифрового развития в перечень социально-значимых интернет-ресурсов.

«Наша экосистема строится вокруг потребностей наших клиентов. Что такое здоровье? Фундаментальная потребность человека. Мы рады, что экосистема Сбера дополнилась Еаптекой. Клиенты получают удобно и выгодно то предложение, которого на рынке больше нет», – выразила уверенность управляющий Псковский отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Управляющий призналась, что с появлением в Пскове в феврале Сбер Еаптеки перестала ходить в другие фармацевтические точки, пользуясь услугами курьера. Во время экскурсии по хабу Анна Тарасенко продемонстрировала, как работает сервис, оформив личный заказ в приложении и получив его в пункте выдачи. Ее примеру последовал начальник регионального управления цифрового развития Денис Матвеев, оформивший курьерскую доставку.

Псковский хаб стал первым на Северо-Западе. Как сообщил его директор Николай Колыванов, доставка по Пскову занимает час-полтора для Запсковья и два-три часа для Завеличья и центра с момента оформления заказа в приложении. В день хаб может обслуживать до тысячи заказов. С его появлением в Пскове было создано полтора десятка новых рабочих мест.

«Сбер Еаптека входит в тройку самых крупных онлайн-аптек России, сказал Николай Колыванов, - сервис представлен в 68 регионах. До конца 2022 года по всей стране запланировано появление более 180 хабов. В среднем в обычной аптеке четыре-пять тысяч наименований, а у нас ассортиментная матрица на момент открытия составила более 12 тысяч наименований, сегодня их уже 15 тысяч, а до конца года доведем до 18 тысяч».

Он подчеркнул, что в хабе строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов, требующих особого температурного режима. Ответственность перед покупателями проявляется еще и в доступности сервиса для слабовидящих и незрячих за счет укрупненного шрифта и голосовой озвучки в приложении.

Во время презентации были оформлены десять благотворительных заказов. Курьеры Сбер Еаптеки доставят нуждающимся семьям подгузники. На символическую кнопку «оформить заказ» нажали Анна Тарасенко, Николай Колыванов и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Для нас появление нового сервиса в решении вопроса сбережения здоровья граждан – дополнительная возможность улучшить качество жизни для всего населения, – сказала Вера Емельянова. - Мы хорошо знаем, что доступность лекарственных препаратов является одной из насущных проблемных тем. Качественный шаг в этом отношении мы сегодня наблюдаем».

Также Вера Емельянова рассказала, что видела в пункте выдачи посетителей, приехавших из соседних к Пскову деревень. Они сообщили, что не в первый раз забирают здесь лекарства, так как сервис является привлекательным с точки зрения качества обслуживания и ценовой политики. Первый вице-губернатор отметила, что для решения проблемы доставки рецептурных препаратов остается перейти к «электронному рецепту», реализованный Сбером проект подтолкнет к более активной работе в этом направлении.

До конца 2023 года Сбер Еаптека планирует открыть подобные хабы в Великих Луках, Острове и Опочке.