Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 июня

Ограничительные мероприятия по коронавирусу на территории Псковской области продлены до 30 июня. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Михаила Ведерникова от 15 марта 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 июня 2021 года», - прописано в указе. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, за весь период наблюдений в Псковской области зафиксировано 37 806 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 590 пациента, скончались 405 человек.