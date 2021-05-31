Общество

О способах монетизации навыков расскажут псковской молодежи на форуме профессий

Форум современных профессий пройдет на базе Псковского областного совета профессиональных союзов 5 июня, в субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Регистрация на форум начинается в 13.30. Программа мероприятия включает в себя четыре блока лекций и практических занятий, направленных на информирование рабочей молодежи о современных профессиях, которые можно совмещать с повседневной работой. Кроме того, на форуме будет организована профсоюзная площадка.

Организаторы отмечают, что участников форума ждут:

рассказ о четырех современных профессиях;

знакомство с экспертами;

четыре способа монетизации своих навыков;

розыгрыш призов.

Организатор форума современных профессий – политическая партия «Новые люди». Партнер мероприятия – СОП Псковский облсовпроф. Форум современных профессий в очном формате пройдет в большом зале СОП Псковский облсовпроф по адресу: Псков, улица Советская, 15.

Количество мест ограничено. Участникам необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию о мероприятии можно узнать в группе «Новая площадка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».