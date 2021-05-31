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Общество

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

01.06.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

В России вступили в силу поправки к закону «Об образовании», которые регулируют просветительскую деятельность. Президент Владимир Путин подписал этот закон 5 апреля, в Государственную Думу он был внесен 18 ноября 2020 года.

Появление законопроекта вызвало большой резонанс, во время бурных обсуждений против него выступали деятели науки и искусства, предприниматели и общественные деятели, пишет РБК.

Закон ввел понятие «просветительская деятельность», а полномочия по определению порядка и формы просветительской деятельности переданы правительству. Авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что действующий сейчас закон «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

«Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации», — указано в документе.

Закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности, говорится на сайте Государственной думы.

На портале проектов правовых актов проект положения о просветительской деятельности, выложенный для общественного обсуждения, набрал 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».

Источник: Псковская Лента Новостей
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