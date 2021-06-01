Общество

Жители Пскова увидят нарисованные эмоции художников из трех стран

Псковская областная научная библиотека приглашает на открытие международной выставки «У эмоций нет границ», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Более 50 рисунков на темы эмоций представят художники трех поколений – педагогов, выпускников и учеников творческой школы-студии «Полосатый кот» (г. Псков, Россия), студии «Гармония» (г. Кирьят Бялик, Израиль), а также юный художник Эрик Северин (ФРГ).

Авторы экспериментировали с техниками, используя гуашь, акрил, акварель, коллаж, сухую пастель, цветные карандаши, маркеры, гелевую ручку, классические холст-масло, линер, цифровую графику, тушь, пастель, смешанную технику. О широте подхода и глубине погружения в мир эмоций говорят названия работ: «Ветер надежд», «Задумчивость», «Я и музыка», «Нежность», «Три сестры А. П. Чехова как три эмоциональных состояния», «Огонь. Аллегория», «Гомеостаз и транзистаз», отмечают в пресс-службе библиотеки.

«Мир эмоций по-разному воспринимается и передается авторами, в зависимости от их возраста. Если у трехлетней Юли Балакшиной "Погода была ужасная, принцесса была прекрасная…", то у "юных взрослых" 13-15 лет свои маленькие и большие трагедии, переходы цветового настроения от "Смеха" и "Смелости" к "Гневу" и "Отрицанию"», - рассказали организаторы.

Преподаватели школы-студии «Полосатый кот» представили целые циклы работ: диптих «Покинутость» - Внутри себя» (Юлия Вишнева), триптих «Когда дети были маленькими» (руководитель студии Евгения Русакова), портреты детей в разных оттенках радости (Вера Фаткулина), циклы работ цифровой графики (Татьяна Бесхлебная, Андрей Русаков и Анастасия Кононова).

Воспитанница студии Елизавета Колбина на открытии выставки исполнит музыкальный номер на фортепиано. Другие юные студийцы в стихотворной форме поиграют со зрителями «Угадай, какая это эмоция?».

Открытие выставки «У эмоций нет границ» состоится 4 июня в 16.30 в областной научной библиотеке. Выставка будет экспонироваться до 4 июля.