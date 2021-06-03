Общество

Михаил Ведерников о работе псковской делегации на ПМЭФ-2021: Все свои планы мы выполнили

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 4 июня, после завершения пленарного заседания с участием Президента РФ, прокомментировал итоги работы региональной делегации на площадках Петербургского международного экономического форума. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона отметил, что ПМЭФ — традиционно уникальная площадка для общения. Здесь собираются коллеги, друзья, потенциальные партнеры со всех уголков страны. По словам Михаила Ведерникова, представители региона стараются максимально использовать такой формат взаимодействия.

Работу псковской делегации на форуме губернатор оценил позитивно. «Все свои планы мы выполнили», — отметил он.

Очень важной, анализируя второй день работы на ПМЭФ, глава региона назвал панельную дискуссию об особенностях реализации инфраструктурных проектов, которая была организована на площадке «Единой России». Помимо губернаторов, на ней присутствовали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

«Мы говорили об «инфраструктурном меню», о новых возможностях и задачах. Достаточно откровенный, деловой, открытый, конструктивный разговор», — отметил глава региона. Он также сообщил, что Псковская область для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды при поддержке правительства РФ и первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака получит дополнительное финансирование — 200 млн рублей будут направлены на ремонты дворов.

Также губернатор прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Михаил Ведерников подчеркнул, что президент сориентировал всех в том, каким образом государство будет вести себя в «постковидный» год по отношению к бизнесу, озвучил ряд мер поддержки населения, обозначил основные стратегические направления дальнейшей работы. «В ближайшее время все это мы увидим в соответствующих документах правительства РФ», — подытожил Михаил Ведерников.