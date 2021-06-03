Общество

«Школьную классику» включат в состав Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 5 июня, обратился с приветственным словом к участникам и гостям проекта «Школьная классика» перед началом итогового спектакля. Глава региона напомнил, что мероприятие проходит в преддверии Дня русского языка и годовщины со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. «Его имя известно в России и далеко за ее пределами. В Псковской области к Пушкину относятся с особым трепетом. Он тоже любил эти места. Михайловское, Тригорское — здесь написано много известных, талантливых произведений, в том числе ключевые главы "Евгения Онегина"», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что ограничительные меры не позволяют в этом году провести праздничные мероприятия в традиционном массовом формате. «Тем ценнее, что Российское движение школьников проводит финал „Школьной классики“ здесь. Хочу поблагодарить и общественное движение, Министерство просвещения России за то, что они оказали нам такое доверие», — заметил губернатор.

Дополнительно он озвучил договоренность с организаторами проекта о том, чтобы «Школьная классика» вошла в состав Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

«Я знаю, что вы все прошли сложный путь, несколько этапов отбора, были театральные лаборатории, мастер-классы, вы показывали свое умение и талант, поэтому поздравляю вас с успешным окончанием конкурса», — обратился Михаил Ведерников к школьникам-участникам проекта.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев поблагодарил губернатора и Псковскую область в целом за возможность проведения финальных мероприятий «Школьной классики» в столь памятных местах.

«Ребятам я хочу сказать спасибо, за то, что неравнодушные, за то, что они тратят время на то, чтобы изучать русскую культуру и двигать ее вперед. Огромное спасибо всем, кто сделал это возможным. Я уверен, что пандемия останется в прошлом и здесь, на поляне, соберутся сотни тысяч людей», — отметил Александр Бугаев.

Своими впечатлениями от участия в проекте поделились его участники Глеб Сухов и Лиза Куваева. Они поблагодарили организаторов за возможность работать с известными актерами и режиссерами, а также возможность побывать в Михайловском.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, спектакль-фантазия «Чудное мгновенье» включает в себя отрывки из произведений Александра Пушкина. Актерами выступили участники «Школьной классики», которые прошли всероссийский отбор. Постановка осуществлена при участии педагогов Щукинского театрального училища. В числе зрителей спектакля был и губернатор.

Проект «Школьная классика» реализуется в пилотном режиме с марта текущего года. В Псковскую область прибыли школьники из разных уголков страны — Москвы, Республики Татарстан, Курской, Тамбовской, Самарской и других областей. Наш регион представляют два коллектива, выступления которых завершат финальное мероприятие проекта.