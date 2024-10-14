Общество

Погода улучшится в Псковской области во второй половине недели

Начиная с 16 октября, погода в Псковской области сменится на сухую. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра мы ожидаем дождливую и пасмурную погоду. И в первой половине среды возможен моросящий дождь. Затем до конца недели погода нас должна радовать», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что в Псковской области установится сухая, малооблачная или облачная с прояснениями погода. Будет дуть слабый ветер южных направлений. В часы максимального прогрева дневные температуры составят от +9 до +14 градусов, ночные температуры будут находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов.

«Это будут уже не заморозки, поскольку вегетация растений закончилась. Это такие осенние температуры», - заметила Тала Нещадимова.