Общество

Псковская прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

Прокуратура Псковской области выявила многочисленные нарушения в деятельности судебных приставов-исполнителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, прокуратура установила факты бездействия судебных приставов в плане привлечения к административной ответственности должников, обязанных платить алименты на содержание несовершеннолетних детей. Кроме того, при наличии фактов длительной неуплаты алиментов родителями, которых ранее уже привлекали за это к ответственности, судебные приставы не принимали меры по привлечению должников к уголовной ответственности.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило 59 нарушений закона, в целях их устранения внесено 21 представление. В настоящее время к дисциплинарной ответственности привлекли 4 должностных лица.

«В истекшем периоде 2021 года по аналогичным фактам нарушений по постановлениям прокуроров возбудили 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ», - добавили в ведомстве.