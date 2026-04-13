Клещи активизировались на большей части территории России

Число обращений россиян в лаборатории с принесенными на исследование клещами в апреле 2026 года выросло на 61% по сравнению с мартом, сообщили эксперты проекта «Индекс Инвитро». С начала года анализы членистоногих сдали уже более 1,5 тыс. человек.

По данным исследования, пик обращений пришелся на апрель: больше всего клещей жители нашли на Урале, за ним следуют Москва, Центральный и Приволжский федеральные округа. Минимальные показатели отмечены на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.

В целом укусы клещей уже зафиксированы как минимум в 64 регионах страны. Например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, пишут «Известия».

Эксперты отмечают взрывной рост количества клещей — это произошло из-за снежной зимы и раннего потепления, рассказал биолог Дмитрий Сафонов. Клещи в этом году проснулись на месяц раньше обычного.

«Толстый слой снега укрыл лесную подстилку как пуховое одеяло и не дал почве промерзнуть. В результате почти все взрослые особи, включая яйца, которые они отложили, благополучно перезимовали. Из-за потепления климата клещи остаются активными почти весь теплый сезон — с марта по ноябрь. Раньше пик сезона был в 20-х числах мая и в конце лета, а сейчас риск быть укушенным существует постоянно», — сказал он.

