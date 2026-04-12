Священник опроверг сакральное значение скорлупы от пасхальных яиц

Скорлупа от пасхальных яиц, а также крошки от кулича не являются самостоятельной святыней даже после обряда освящения, поэтому их можно выбрасывать, сообщил 12 апреля руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню», — приводит его слова «РИА Новости».

Как объяснил священнослужитель, освящение в данном случае предполагает лишь разрешение на употребление данных продуктов в пищу. Однако они не становятся святыней, в отличие от святой воды, просфоры или артоса.