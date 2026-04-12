Юрист напомнил об уголовной ответственности и штрафе за незаконную рыбалку

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил об уголовной ответственности и штрафе за незаконную рыбалку.

«Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки», - сказал Хаминский «Ленте.ру».

Юрист уточнил, что общий запрет на рыбную ловлю в России обычно действует с 20 апреля по 20 июня. В нерестовый период запрещается промышленное рыболовство, а для любительского рыболовства устанавливаются дополнительные ограничения. Осуществлять лов рыбы необходимо одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи.

Эксперт добавил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. За нарушение правил рыболовства установлена административная и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что в первом случае подразумевается наложение на правонарушителя административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

«Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами, реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба», - добавил Хаминский.

