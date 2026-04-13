День мецената и благотворителя отмечают в России

Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената (лат. Gāius Cilnius Maecēnās, 13 апреля 70 года до н.э. — 8 год до н.э.) — известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От его имени, как можно догадаться, произошло и нарицательное слово «меценат».

Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году, пишет calend.ru.

Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал празднику и второе, неофициальное, название — День «спасибо». Этим он подчеркивает, что при дефиците законодательной поддержки меценатской деятельности в России власти и общество должны научиться хотя бы благодарить жертвователей.

Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения. Мероприятие представляет совершенно разные благотворительные инициативы — и по формату, и по тематической направленности, и по масштабу, никак не сравнивая их между собой. Часть проектов находит свое отражение в специальном тематическом номере интернет-альманаха «Русский меценат».

В церемонии непременно участвуют дети, ведь часть благотворительных проектов посвящена им. Это воспитанники детских домов, приютов, детских деревень SOS. Помимо различных подарков Эрмитаж готовит для ребят особый сюрприз — специально для них заводят знаменитые часы «Павлин». Но и сам музей в этот день нередко получает подарки от коллекционеров и благотворителей.

Стоит отметить, что День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует исключительно благодаря общественной инициативе. Возникнув в Петербурге, сегодня он объединяет участников социального партнерства по всей России. Уже традиционно в нём принимают участие почётные граждане российских городов, руководители учреждений культуры и образования, представители власти, бизнеса и общественности. Среди наиболее распространенных мероприятий Дня — различные акции дарения, презентации социально-значимых и благотворительных акций, чествование дарителей.