 
Общество

В микрорайоне Борисовичи устроили традиционную пасхальную забаву с катанием яиц

Сегодня, в день праздника Светлой Пасхи, активные жители микрорайона Борисовичи совместно с управляющей компанией «Комфортный дом» организовали для детей традиционную пасхальную забаву — катание яиц, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло при участии директора управляющей компании Марины Степановой.

С утра активисты построили специальную лунку для игры. К 11:00 вокруг неё собралась большая очередь из желающих принять участие. На кону стояли яйца, окрашенные в разные цвета, сладости и деньги.

 

Каждый участник старался задеть своим яйцом приглянувшийся приз. Забава прошла в дружеской атмосфере и объединила соседей и детей из ближайших дворов.

