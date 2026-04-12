В микрорайоне Борисовичи устроили традиционную пасхальную забаву с катанием яиц

Сегодня, в день праздника Светлой Пасхи, активные жители микрорайона Борисовичи совместно с управляющей компанией «Комфортный дом» организовали для детей традиционную пасхальную забаву — катание яиц, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло при участии директора управляющей компании Марины Степановой.

С утра активисты построили специальную лунку для игры. К 11:00 вокруг неё собралась большая очередь из желающих принять участие. На кону стояли яйца, окрашенные в разные цвета, сладости и деньги.

Каждый участник старался задеть своим яйцом приглянувшийся приз. Забава прошла в дружеской атмосфере и объединила соседей и детей из ближайших дворов.