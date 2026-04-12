Педагогический прием: как мошенники спекулируют на теме репетиторства

Злоумышленники могут использовать различные схемы на тему услуг репетиторов для обмана россиян — об этом предупредили эксперты. В преддверии экзаменов спрос на такие услуги резко возрастает, и этим активно пользуются мошенники: интерес со стороны школьников и их родителей позволяет легче вовлекать пользователей в фишинговые и скам-сценарии.

Тематика услуг репетиторов привлекательна для злоумышленников из-за выраженной сезонности и своей аудитории, для которой можно создать правдоподобный сценарий, говорит руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«В преддверии экзаменов спрос на такие услуги резко возрастает, и этим активно пользуются мошенники: интерес со стороны школьников и их родителей позволяет легче вовлекать пользователей в фишинговые и скам-сценарии», — рассказывает эксперт.

Тематика репетиторства привлекательна для злоумышленников тем, что она регулярная и имеет ярко выраженный сезонный интерес, соглашается консультант компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин. Такая особенность позволяет злоумышленникам готовиться заранее, использовать старые наработки и год от года совершенствовать используемые схемы, пишут «Известия».

В свою очередь, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова указывает на то, что сегмент онлайн-репетиторов фрагментирован — существует множество платформ и частных объявлений, где мошенники могут маскироваться под надежных педагогов. Фейковые профили быстро создаются в соцсетях и на досках объявлений, что снижает порог входа для злоумышленников.

Весной 2026 года стоит ожидать сезонных схем на фоне подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также к вступительным экзаменам в университеты, прогнозирует инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева. Фактически, весна — это пик спроса на репетиторов, что провоцирует обилие сфабрикованных объявлений от лжепедагогов, отмечает эксперт.

«Удобство использования этой темы заключается в разных векторах атак, — говорит она. — Например, мошенник может попробовать зайти к жертве с фишинговой ссылкой».

После получения средств злоумышленник блокирует своего потенциального клиента и исчезает, предупреждает специалист. В то же время могут использоваться и украденные аккаунты репетиторов для рассылки фишинга. При удачных сценариях жертва не заметит подвоха и выполнит просьбы мошенника, поскольку аккаунт верифицирован на модерируемой площадке.

«Весной 2026 года стоит ожидать фейковых страниц репетиторов и онлайн-школ с уникальными предложениями и гарантиями высоких баллов на экзамене», — считает эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. — Также будет активно использоваться социальная инженерия вокруг предстоящих экзаменов: сообщения о срочных «местах в группе», «последнем потоке перед ЕГЭ и ОГЭ» или «скидке только сегодня».

Кроме того, по мнению эксперта, вероятны схемы с переводом общения в мессенджер и попытками получить доступ к аккаунтам — например, под видом подтверждения записи, личности или верификации. Полученный скомпрометированный профиль затем будет использоваться для дальнейшего обмана потенциальных жертв.