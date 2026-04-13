Гематолог назвала симптомы, указывающие на проблемы с кровью

Слабость, недомогание и потливость могут говорить о проблемах с кровью, сообщила в интервью генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

«Общие симптомы, как у всех болезней - человек плохо себя чувствует: слабость, недомогание, может быть, потливость»», - сказала специалист, отвечая на вопрос, как человеку понять, что у него проблемы с кровью.

Она добавила, что при недомогании нужно сдать анализ крови, который является хорошим детектором того или иного заболевания, пишет РИА Новости.​