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Общество

Какие путешествия могут себе позволить псковские випы в этом году

11.06.2021 17:07|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на все коронавирусные ограничения, лето никто не отменял. Большинство границ закрыты, цены космические, а мы только и слышим, что про развитие внутреннего туризма. Логично, что поездками на Кипр или Мальдивы наши випы в этом году вряд ли будут кичиться. Время тяжелое, кризис, у простых смертных денег нет. Поэтому, очевидно, что политикам и чиновникам лучше не раздражать электорат фотографиями своих загорелых тел  на островах.

Но поездки по России или, тем более, по Псковской области отлично подойдут во времена, когда все затянули пояса. Сегодня посмотрим на «Орёл и решку» псковских випов - куда ездят, что смотрят и публикуют.

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отправилась в самую восточную точку России, где только бывала в своей жизни – в Кемерово.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

Омбудсмен летела ранним рейсом из Москвы. Перелет занял 4 часа, за это время самолет преодолел 3600 км. Наталия Соколова уверяет, что недостаток сна был компенсирован видами за стеклом иллюминатора.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

«И самое главное осознание - что вот, от края и до края, и далее, за горизонтом - это моя страна, Россия! Такая разная и такая прекрасная!!! И так хочется ходить и ездить по нашей великой стране, изучая её самые потаенные уголки, узнавая культуру и быт разных народов, влюбляясь в каждый уголок по-особенному», - написала уполномоченный по правам ребенка в своих социальных сетях.

А вот вице-спикеру Псковского областного Собрания, главе регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктору Остренко больше по душе красоты родного региона.

Фото из соцсетей Виктора Остренко 

Не так давно в социальных сетях он восхищался возможностью посещать псковские озера, подчеркивая, что жители столиц, например, такой чудесной возможности лишены.

«И эта ценность, которая рядом с нами, зачастую незаметна и является обыденной... А ведь хорошо после рабочего дня, буквально за 20-30 мин очутиться в заповедном лесу или у живописного озера. Природа даёт человеку важную силу - энергию жизни», - считает депутат.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская, например, недавно побывала в Туле. И пряник, конечно, попробовала. По ее постам в соцсетях, правда, не очень понятно, осталась ли она довольна. Ведь одна из публикаций сопровождается хештегом #домавсегдалучше. 

Фото из соцсетей Натальи Плявинской 

«Все, как полагается - пряник, самовар, Кремль, купола и славный ежик. Без оружия, оно для мужчин. Пора в Псков», - написала Наталья Плявинская под постом.

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, хоть и часто выбирается на прогулки по Пскову с семьей, в преддверии лета все же посетила столицу.

Фото из соцсетей Лидии Драгуновой

Подписчики отмечают, что Лидия явно наделена и талантом фотографа. Кто знает, какие умения могут пригодиться молодому, пока еще, депутату в будущем.

Фото из соцсетей Лидии Драгуновой

«Очень красиво! Лида, у тебя талант к фотографии. Очень нравится твоя подача», - пишут в комментариях под фото.

Известный псковский шоумен Николай Королев уже успел отдохнуть в Пушкинских Горах. Возможно, он один из немногих псковичей, кому в этом году удалось отметить день рождения великого поэта в Михайловском.

Фото из соцсетей Николая Королева

«Неожиданно насыщенный и очень крутой день! Отдохнул всей душой!», - написал Николай под фотографиями. Видимо, и сам не ожидал, что в период коронавирусных ограничений удастся прорваться на поляну.

А вот экс-руководитель областного комитета по образованию Александр Седунов наконец-то нашел время не спеша прогуляться по Пскову. В своих сетях он выложил большой познавательный пост про Палаты Постникова. Если честно, я Александра Седунова даже не сразу узнала - столько лет наблюдала его на фото исключительно в деловых костюмах. Даже как-то радостно за него стало.

Фото из соцсетей Александра Седунова

«Как вы интересно рассказываете, А.В.! Прочла и поняла, что это лучше любого учебника. Спасибо!» - восхищаются экскурсионным талантом подписчики.

Вообще, гулять по городу, а потом рассказывать о псковских красотах и привлекать внимание к памятникам архитектуры стало целым трендом у псковских политиков и чиновников.

Например, глава города Елена Полонская частенько в социальных сетях рассказывает о местных святынях. Например, недавно она поведала о храме Успения Богородицы с Полонища в Пскове. Судя по количеству лайков, подписчики довольны. То ли любовью политиков к своему городу, то ли истории и правда, интересные.

Фото из соцстей Елены Полонской 

А вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин вообще оказался  знатоком православной архитектуры. Он практически каждую неделю рассказывает о различных храмах Псковщины. Лайков, как и у Елены Полонской, - множество.

Фото из соцсетей Юрия Сорокина

Судя по всему, жители Пскова и гости города очень обрадовались бы информационным табличкам или QR-кодам, которые, например, вели бы к краткой аудио-справке. Очевидно, что у псковичей есть интерес не только к путешествиям по стране, но и к местным памятникам архитектуры.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #путешествия #социальные сети #випы
Источник: Псковская Лента Новостей
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