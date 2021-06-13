Общество

Псковичей призывают не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами

Несмотря на разъяснительную работу, в Псковской области по-прежнему отмечаются случаи падения детей из окон, и зачастую это следствие недостаточного контроля, заявили в региональном УМВД.

«Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней, - сказали в ведомстве. - Уважаемые родители! УМВД России по Псковской области обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Подобная опасность особенно актуальна сейчас в летнее время».

Для того, чтобы избежать подобных происшествий, псковичам рекомендуют придерживаться следующих правил:

- никогда не оставлять своих маленьких подопечных без присмотра;

- не рассчитывать на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

- постараться не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

- регулярно проверять фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого их открывания;

- установить на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т. д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

- не допускать, чтобы дети одни играли возле открытых окон.

«Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать серьезных неприятностей!» - заключили в УМВД.