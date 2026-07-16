Единороссы высадили туи возле псковской гимназии №29

Посадка деревьев состоялась на территории гимназии №29 в Пскове 16 июля в рамках акции «Единой России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава города Пскова Борис Елкин, депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Юрий Бурлин, директор гимназии Елена Синёва, сотрудники исполкома и члены «Молодой гвардии Единой России».

Александр Козловский выразил надежду, что такой акцией партия внесла свой вклад в благоустройство учебного заведения.

«Сегодня команда "Единой России" пришла и работает на территории гимназии №29. Мы провели уборку территории, посадили туи. Надеемся, что внесли свой вклад в благоустройство школьной территории», – отметил депутат.

Глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что вопрос озеленения города является острым для всех псковичей, и подобные акции необходимы для благоустройства не только территории конкретной гимназии, но и всего областного центра.

«На самом деле, это замечательно, когда партия принимает участие в благоустройстве нашего любимого города. Вопрос озеленения для всех наших горожан всегда острый и больной, поэтому этот вклад неоценим. Очень важно, чтобы количество таких благотворительных акций только возрастало», – сказал Борис Елкин.

Елена Синёва отметила, что посадка деревьев поможет благоустроить территорию гимназии к началу учебного года.

«Гимназия №29 города Пскова построена по национальному проекту "Образование", и нам уже три года. Мы постепенно облагораживаем территорию вокруг нашей гимназии. Сегодня абсолютно своевременная помощь по посадке деревьев поступила от партийцев: были высажены туи, они очень хорошо приживаются. За ними требуется уход, и мы с нашим коллективом его обеспечим. Несмотря на то, что идет летний период, гимназия сейчас готовится к приему детей, в том числе через благоустройство территории», – сказала Елена Синёва.

Стоит отметить, что благоустройство и партийные субботники - постоянная практика работы регионального отделения «Единой России».