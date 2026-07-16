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Единороссы высадили туи возле псковской гимназии №29

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Посадка деревьев состоялась на территории гимназии №29 в Пскове 16 июля в рамках акции «Единой России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава города Пскова Борис Елкин, депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Юрий Бурлин, директор гимназии Елена Синёва, сотрудники исполкома и члены «Молодой гвардии Единой России».

Александр Козловский выразил надежду, что такой акцией партия внесла свой вклад в благоустройство учебного заведения.

«Сегодня команда "Единой России" пришла и работает на территории гимназии №29. Мы провели уборку территории, посадили туи. Надеемся, что внесли свой вклад в благоустройство школьной территории», – отметил депутат.
 

Глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что вопрос озеленения города является острым для всех псковичей, и подобные акции необходимы для благоустройства не только территории конкретной гимназии, но и всего областного центра.

«На самом деле, это замечательно, когда партия принимает участие в благоустройстве нашего любимого города. Вопрос озеленения для всех наших горожан всегда острый и больной, поэтому этот вклад неоценим. Очень важно, чтобы количество таких благотворительных акций только возрастало», – сказал Борис Елкин. 

 

Елена Синёва отметила, что посадка деревьев поможет благоустроить территорию гимназии к началу учебного года. 

«Гимназия №29 города Пскова построена по национальному проекту "Образование", и нам уже три года. Мы постепенно облагораживаем территорию вокруг нашей гимназии. Сегодня абсолютно своевременная помощь по посадке деревьев поступила от партийцев: были высажены туи, они очень хорошо приживаются. За ними требуется уход, и мы с нашим коллективом его обеспечим. Несмотря на то, что идет летний период, гимназия сейчас готовится к приему детей, в том числе через благоустройство территории», – сказала Елена Синёва.

Стоит отметить, что благоустройство и партийные субботники - постоянная практика работы регионального отделения «Единой России».

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Форш Алексей Геннадьевич

Форш Алексей Геннадьевич

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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