ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с «заменой счета»

Мошенники стали использовать новую схему обмана - «замена счета в Центробанке», предупредил Банк России.
Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Затем они запугивают человека тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность.
Затем мошенники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со своих счетов, а потом внести их через другой банкомат по их реквизитам. Необходимость использования банкоматов мошенники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибку, и посторонние люди не узнают об этой операции, пишет «Интерфакс».
Банк России напоминает, что не стоит реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступили, а также о том, что нельзя раскрывать никому свои персональные и финансовые данные. «Специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности, не существует.
Сотрудники Банка России и сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не просят клиентов снять деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат, отмечает регулятор.