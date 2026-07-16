ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с «заменой счета»

Мошенники стали использовать новую схему обмана - «замена счета в Центробанке», предупредил Банк России.

Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Затем они запугивают человека тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность.

Затем мошенники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со своих счетов, а потом внести их через другой банкомат по их реквизитам. Необходимость использования банкоматов мошенники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибку, и посторонние люди не узнают об этой операции, пишет «Интерфакс».

«Они обещают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счёт человека. На самом деле человек вносит деньги на мошеннические счета, после чего злоумышленники перестают взаимодействовать с жертвой», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России напоминает, что не стоит реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступили, а также о том, что нельзя раскрывать никому свои персональные и финансовые данные. «Специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности, не существует.

Сотрудники Банка России и сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не просят клиентов снять деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат, отмечает регулятор.