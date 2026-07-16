 
Общество

Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play

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Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play, установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, рассказали в компании VK.

«Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», - говорится в сообщении компании.

Так, приложения VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.

Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK, пишет РИА Новости

Ранее все сервисы VK и мессенджер MAX удалили из App Store.

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