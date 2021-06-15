Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 11,5%. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Прошу каждого из вас внимательнее относиться к противовирусным мерам: избегайте общественных мест, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию», - призвал псковичей Михаил Ведерников.
Также он обратил внимание, что самым эффективным способом противостоять вирусу остается вакцинация: сегодня это сделать очень просто, прививочные пункты открыты в каждом районе, а в Пскове и Великих Луках даже в торговых центрах.
«Давайте сделаем все необходимое, чтобы эпидситуация стабилизировалась. Будьте благоразумны, защитите себя и своих близких», - заключил губернатор.