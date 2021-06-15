Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 11,5%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 11,5%. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Друзья! К сожалению, эпидситуация остается напряженной. На прошлой неделе в Псковской области был зафиксирован рост числа новых случаев: на 11,5% больше, чем на предыдущей. В Москве и Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения, наблюдается очередной подъем заболеваемости. Как мы знаем на своем опыте, до нашего региона эта тенденция, скорее всего, дойдет недели через две», - отметил губернатор.

«Прошу каждого из вас внимательнее относиться к противовирусным мерам: избегайте общественных мест, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию», - призвал псковичей Михаил Ведерников.

Также он обратил внимание, что самым эффективным способом противостоять вирусу остается вакцинация: сегодня это сделать очень просто, прививочные пункты открыты в каждом районе, а в Пскове и Великих Луках даже в торговых центрах.



«Давайте сделаем все необходимое, чтобы эпидситуация стабилизировалась. Будьте благоразумны, защитите себя и своих близких», - заключил губернатор.