Общество

Псковская область готовится к расширению коечного фонда для пациентов с COVID-19

Псковская область готовится к расширению коечного фонда для пациентов с COVID-19. Это будет сделано за счет неинфекционных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил губернатора Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале региона.

«В июне динамика распространения коронавируса быстро нарастает. Если во вторую неделю месяца рост составил 11,5%, то в третью, прошедшую неделю – уже 30%. Загрузка коечного фонда в регионе выросла с 69 до 83%», - сказал губернатор.

Особенно, по его словам, врачей тревожит небывалая доля пациентов с тяжелым течением заболевания. «Показательная статистика была в субботу, когда из 59 пациентов с выявленным коронавирусом 50 были госпитализированы в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Кислородная станция инфекционной больницы работает на пределе и задействована не только в реанимации, но и в других отделениях», - добавил глава региона.

«Мы предполагаем, что такое течение заболевания вызвано новым штаммом и гораздо хуже и тяжелее переносится молодыми пациентами. Готовимся к расширению коечного фонда за счет перепрофилирования неинфекционных учреждений. Конечно, это крайняя мера, которая негативно сказывается на плановой работе системы здравоохранения, но она необходима», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ситуация, по его словам, еще раз доказывает очевидную необходимость массовой вакцинации. «Многие это увидели и динамика вакцинации за неделю выросла на 15%», - добавил глава региона и попросил жителей беречь свое здоровье, здоровье окружающих и вакцинироваться.