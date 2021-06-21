Общество

Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в День памяти и скорби

Памятные мероприятия пройдут в Псковской области 22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

На воинском мемориале «Ступинская высота» сегодня состоится церемония перезахоронения останков 190 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Тела бойцов в ходе поисковых мероприятий подняли члены поискового отряда «Штурм».

22 июня в регионе запланированы торжественные ритуалы, церемонии возложения цветов к памятникам погибшим солдатам и мирным жителям. Мероприятия будут проведены с соблюдением всех противовирусных мер.

Кроме того, пройдут различные патриотические акции. Так, в Пскове и Великих Луках городские прожекторы изменят траекторию своего свечения и в 23.00 устремят в небо «лучи Победы». К акции присоединится и авиация — самолеты над областью в этот день будут летать с включенными фарами.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам, городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.