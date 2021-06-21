Общество

Алексей Севастьянов призвал псковичей привиться от коронавируса

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов призвал псковичей привиться от коронавируса. Свое мнение о вакцинации он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 июня.

«Я всегда говорю о том, что надо вакцинироваться. Кто-то говорит, что этого делать не надо, что это все надутое. Но я переболел ковидом. Слава Богу, не в столь тяжелой форме. Но тем не менее две недели в больнице пролежал. И я видел, что происходит в соседних палатах, на соседних койках. Уважаемые псковичи, надо прививаться. Надо отодвинуть эту угрозу от наших семей. Должны привиться все. Это мое мнение», - сказал депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что сейчас у него достаточное количество антител, но позже он сделает прививку от COVID-19. «Регулярно делаю тесты, количество антител сокращается, поэтому в ближайшие месяцы обязательно сделаю прививку», - добавил он.