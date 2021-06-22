Игорь Дитрих: Давайте дружно сделаем прививки от COVID-19

Депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июня призвал жителей региона сделать прививку от коронавируса.
Отвечая на реплику радиослушателя о том, что если человек плохо питается, то прививку делать нельзя, Игорь Дитрих пояснил, что с вакцинацией это никак не связано. «Ослабленным людям прививаться тоже можно и нужно. Потому что ослабленные люди с хроническими, острыми заболеваниями или с недостаточностью питания состоят в первой группе риска. Попадание даже небольшого количества вируса в их организм вызывает заболевание. И болезнь они переносят намного тяжелее. Поэтому противопоказаний для прививочной работы нет ни у каких групп населения. Тем более у тех, у кого есть хронические заболевания, острые, дефицит массы тела или повышенная масса тела, в первую очередь показано прививаться», - отметил врач.
При этом Игорь Дитрих пригласил желающих поработать в областной, городской или инфекционной больницах. «Рабочих мест полно. Приходите, поработайте. И вы перестанете быть ковид-диссидентом», - резюмировал он.