Общество

Игорь Дитрих: Давайте дружно сделаем прививки от COVID-19

Депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июня призвал жителей региона сделать прививку от коронавируса.

«Я на данный момент привился, - сказал он. - Я больше года, так как работаю в больнице хирургом, постоянно сталкиваюсь с инфицированными пациентами. И в больнице, и в быту соблюдались все меры осторожности: ношение масок, обработка рук, дистанция, смена одежды. Больше чем за год ни в быту, ни при исполнении профессиональных обязанностей я не заболел. Но я все равно привился. Вся моя семья, все мои дети тоже привились. Считаю, это абсолютно правильно, и другого пути у нас не будет. Привиться должно минимум 50-60% населения. Давайте дружно сделаем прививки, и будет меньше экономических вопросов возникать в нашей стране».

Отвечая на реплику радиослушателя о том, что если человек плохо питается, то прививку делать нельзя, Игорь Дитрих пояснил, что с вакцинацией это никак не связано. «Ослабленным людям прививаться тоже можно и нужно. Потому что ослабленные люди с хроническими, острыми заболеваниями или с недостаточностью питания состоят в первой группе риска. Попадание даже небольшого количества вируса в их организм вызывает заболевание. И болезнь они переносят намного тяжелее. Поэтому противопоказаний для прививочной работы нет ни у каких групп населения. Тем более у тех, у кого есть хронические заболевания, острые, дефицит массы тела или повышенная масса тела, в первую очередь показано прививаться», - отметил врач.

При этом Игорь Дитрих пригласил желающих поработать в областной, городской или инфекционной больницах. «Рабочих мест полно. Приходите, поработайте. И вы перестанете быть ковид-диссидентом», - резюмировал он.