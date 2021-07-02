Общество

Архивисты опубликовали воспоминания двоюродной сестры императора о Пскове

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях воспоминая о Пскове двоюродной сестры императора Николая II, Великой княжны Марии Павловне (младшей), которая приехала в областной центр в годы Первой мировой войны в качестве сестры милосердия.

Она несла службу в госпитале Красного Креста, откуда слала письма родным, описывая состояние дел в городе, людей, с которыми ей приходилось сталкиваться по долгу службы. Впоследствии это нашло отражение в мемуарах Великой княгини, отметили в архиве.

«Для нас наступили тяжелые дни. Когда в 1915 году линия фронта передвинулась ближе и нам пришлось увеличить число мест, в госпиталь стали поступать крупные партии раненых. Тогда мы работали днем и ночью без перерыва. Раненые прибывали с фронта в ужасном состоянии – только после двух или трех ванн удавалось смыть с них грязь, накопленную за долгие месяцы пребывания в окопах. Приходилось сбривать им волосы, сжигать одежду. Линия фронта проходила всего в двухстах пятидесяти километрах от Пскова, но раненые, как правило, добирались до нас несколько суток в товарных вагонах без всякой медицинской помощи. Повязки на них затвердевали, словно каменные, пропитывались запекшейся кровью и гноем. Снимать такие повязки было одинаково мучительно как для пациента, так и для медсестры. Следует отметить, что между фронтом и тылом курсировали хорошо оснащенные медицинские поезда, но их всегда не хватало. Мы редко их видели, потому что большинство из них направлялись прямиком в Санкт-Петербург или в Царское Село и останавливались в Пскове только в том случае, если раненым требовалась срочная операция. Приходившие к нам грузовики, заполненные грязью, страданиями и болью, редко показывались в столице, обычно их отправляли в провинциальные города. В начале войны военное министерство подготовило в Пскове свыше двадцати тысяч коек для раненых, и весь город стал похож на один огромный госпиталь. Все школьные здания полностью или частично отдали под госпитали», - рассказывала Мария Павловна.

Из документов известно, что Мария Павловна неоднократно посещала лазареты с небольшими инспекциями, делала замечания работавшим в них врачам, требуя должного внимания к раненым. Она настояла на переносе места для остановки поездов с ранеными ближе к госпиталю для упрощения их транспортировки. «Отказать ей в просьбах не осмеливались, ведь она — двоюродная сестра государя», - добавили в госархиве.