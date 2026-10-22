Суд назначил наказание семейной паре из Палкино, совершившей 12 краж

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении супругов Анисимовых, совершивших 12 краж товара из сетевого магазина, расположенного в поселке Палкино Псковской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Кражи совершались группой лиц по предварительному сговору: подсудимые на кассе самообслуживания пробивали и оплачивали только часть приобретаемых товаров, остальные похищали из магазина. Преступными действиями лиц магазину причинен ущерб на сумму более 30 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимые с предъявленным обвинением согласились, свою вину в инкриминируемых им преступлениях полностью признали.

По итогам рассмотрения уголовного дела, суд признал супругов Анисимовых виновными в совершении 12 преступлений, каждое их которых квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ, и окончательно назначил им наказание по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде обязательных работ на срок 400 часов каждому.