 
Общество

Суд назначил наказание семейной паре из Палкино, совершившей 12 краж

0

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении супругов Анисимовых, совершивших 12 краж товара из сетевого магазина, расположенного в поселке Палкино Псковской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Кражи совершались группой лиц по предварительному сговору: подсудимые на кассе самообслуживания пробивали и оплачивали только часть приобретаемых товаров, остальные похищали из магазина. Преступными действиями лиц магазину причинен ущерб на сумму более 30 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимые с предъявленным обвинением согласились, свою вину в инкриминируемых им преступлениях полностью признали.

⚖По итогам рассмотрения уголовного дела, суд признал супругов Анисимовых виновными в совершении 12 преступлений, каждое их которых квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ, и окончательно назначил им наказание по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде обязательных работ на срок 400 часов каждому.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026