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Депутат и студенты агроколледжа совершили автопробег по сожжённым деревням Себежского края

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В Себежском округе к региональной памятной дате - Дню памяти жителей сожжённых деревень - приурочили автопробег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области, депутат, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова вместе со студентами и педагогами Себежского филиала «Псковского агротехнического колледжа» приехали к памятным знакам на местах уничтоженных в годы Великой Отечественной войны деревень.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

22 октября в Псковской области — особая, скорбная дата. День памяти сожжённых деревень. Она была учреждена по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и выбрана не случайно: именно в этот день в 1943 году каратели уничтожили деревню Ланева Гора вместе со всеми её жителями.

Маршрут автопробега пролегал через деревни Мидино, Черново и Чернея. Участники привели в порядок прилегающие территории, возложили цветы к подножиям памятников и почтили память погибших мирных жителей минутой молчания.

 
«Такие мероприятия очень нужны, они находят глубокий эмоциональный отклик у каждого участника. У каждого мемориального знака на местах фашистских расправ с мирным населением мы устраивали небольшой митинг, рассказывали детям об этих страшных событиях, о невинных жертвах войны и о героизме защитников родной земли. Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и помнило историю родного края», - поделилась Дарья Козьякова.
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Козьякова Дарья Викторовна

Козьякова Дарья Викторовна

Депутат Законодательного Собрания Псковской области

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