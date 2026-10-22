Депутат и студенты агроколледжа совершили автопробег по сожжённым деревням Себежского края

В Себежском округе к региональной памятной дате - Дню памяти жителей сожжённых деревень - приурочили автопробег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области, депутат, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова вместе со студентами и педагогами Себежского филиала «Псковского агротехнического колледжа» приехали к памятным знакам на местах уничтоженных в годы Великой Отечественной войны деревень.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

22 октября в Псковской области — особая, скорбная дата. День памяти сожжённых деревень. Она была учреждена по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и выбрана не случайно: именно в этот день в 1943 году каратели уничтожили деревню Ланева Гора вместе со всеми её жителями.

Маршрут автопробега пролегал через деревни Мидино, Черново и Чернея. Участники привели в порядок прилегающие территории, возложили цветы к подножиям памятников и почтили память погибших мирных жителей минутой молчания.