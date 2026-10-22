«Дневной дозор»: Как идет осенняя уборка Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как идет осенняя уборка города?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Середина октября в Пскове традиционно является периодом листопадов. В этот момент, совпавший со сменой руководства города, особенно остро встаёт вопрос эффективности работы коммунальных служб. Жителей города интересует вопрос как именно организован процесс уборки улиц города и подготовки к зиме.

Внешний вид улиц становится индикатором того, насколько оперативно реагируют ответственные лица на сезонные вызовы. Контроль за ситуацией требует прозрачной статистики и регулярной обратной связи.

Горожанам интересно знать, хватает ли техники для уборки, не ждут ли их мусорные коллапсы, будут ли убраны листья с их двора и когда они сами могли бы выйти на субботники.

Без этих данных остается лишь догадываться, справляются ли службы со своими обязанностями, или проблема накапливается вместе с осенним листопадом. Достаточно ли хорошо убирают Псков? На что поступают жалобы жителей, если они есть? Какую работу по уборке проводят в округах? Узнаем в программе «Дневной дозор».

Генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов объяснил, кто ответственен за вывоз порубочных остатков, листвы, веток, травы, которые складывают в черные мешки и оставляют рядом с контейнерными площадками.

«Либо это управляющая компания, либо это собственники жилья. Если мы говорим про частный сектор - это может быть администрация города, потому что у нас часть жилых домов - под УГХ, они их обслуживают, а часть у нас идет под управляющими компаниями. Есть контейнерные площадки, которые находятся на территории управляющей компании, есть контейнерные площадки, которые находятся на территории УГХ. Управление городского хозяйства и управляющие компании обязаны вывозить такие отходы за дополнительные деньги. То есть это те же самые дополнительные договоры. Потому что те отходы, которые вы сейчас перечислили, не входят в норматив накопления, они не включены в тариф регионального оператора. Соответственно, региональный оператор не вывозит такие отходы, потому что это бесплатная работа. А как мы понимаем, это объемы приличные, и учитывая экономическую ситуацию в мире и в стране, генерировать большие долги и уходить в минус, естественно, ни одна компания не будет».

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак полагает, что если придираться, то проблемы найти можно, но глобально он положительно оценивает уборку города.

«Давайте сравнивать с предыдущими периодами. Если мы вспомним времена противостояния между руководством города и регионом, то помним: снег не убирался, мусор не вывозился в полном объеме, осенью не убирались листья. По сравнению с тем, что было, конечно же, на данный момент город убирается достаточно хорошо. Придраться, разумеется, можно: проехав по окраинам, всегда найдешь какой-то мусор. Но в целом, как житель нашего города, который постоянно находится здесь, я могу констатировать, что на данный момент уборка осуществляется на должном уровне. Более того, нужно обратить внимание на подрядные организации, которые непосредственно занимаются этими вопросами: каким образом выметается грязь между дорожным покрытием и бордюром, как подстригается трава и куда она затем вывозится. Если обратить внимание на масштаб работ, проделываемых в городе, поймем, что финансов на всё не хватает. И при всём при этом уровень уборки остается достойным. Поэтому мое мнение таково: Псков убирается хорошо».

Коллега Олега Брячака по Думе Денис Иванов назвал самую распространенную претензию по уборке улиц города от жителей.

«Жалоб от жителей вообще нет. Самая большая жалоба у всех была только по покосу травы — и всё. На этот момент нужно обратить внимание, чтобы в летний период как-то автоматизировать эту историю. Что касается листвы... несмотря даже на листопад, в целом наоборот, всё нормально. Почему-то желтые листья никого не раздражают так, как зеленая трава. Поэтому в целом всё хорошо».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин также как и его коллега Денис Иванов проблем в своем округе не заметил. По его славам, уборка проходит в штатном режиме.

«Учитывая, что в моем округе находится большая набережная и большое количество парков нашего города, по моему субъективному впечатлению, пока проблем я больших не вижу. Листья убираются, проводятся субботники. Такого, чтобы было явное отсутствие уборки, либо каких-то нарушений - ни я, ни мои помощники не замечали. Я думаю, что до конца месяца, если где-то что-то не убрано, работы доведут до конца, и мы войдем в зиму спокойно. И будем ожидать снега. Пускай будет снег, не только мороз, но и снег».

Еще один депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков рассказал об активности жителей своего округа, он также заверил, что управление городского хозяйства справляется со своими обязанностями.

«У нас на выходных прошел большой субботник. Участвовали около пятидесяти человек. Выходили семьями. У нас была осенняя посадка в межрайонном сквере. Высадили свыше 800 растений. Люди активно вышли, было весело. Люди выходили с приподнятым настроением, потому что знали, что они делают свой район лучше, краше и более благоустроенным. А так, насколько я знаю, в рамках школьных субботников убирают листья. И в детских садиках то же самое. А массово во дворах, скорее всего, нет. Больше весенние субботники проходят у нас. Городское хозяйство работает, молодцы, все опавшие листья вовремя убраны».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов объяснил, какими способами проходит уборка улиц, и назвал основную проблему, с которой приходится сталкиваться в работе.

«На нашей территории, конечно, уборка происходит ежедневно. Субботников пока нет, а территорию убираем. Убираем по-разному, в зависимости от площади. Дорожки и тротуары подметаются трактором, потом уже все убирается в мешки и складируется, а такие тротуары, где трактор не может пройти, убираем вручную. Проблемы всегда только с наличием персонала. Очень сложно найти работников».

По словам наших собеседников, город после осенних листопадов удается успешно убирать. Жалоб от жителей Пскова на уборку не поступает. Управление городского хозяйства, по мнению опрошенных спикеров, справляется со своей работой по уборке и вовремя предпринимает все необходимые меры. Что касается вывоза мусора, собранного во время уборки, то в программе было четко обозначено, кто и как должен этим заниматься.

Александра Мошина