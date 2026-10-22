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До +16 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 23 октября

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Переменную облачность прогнозируют на территории Псковской области завтра, 23 октября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не ожидается, но днем в большинстве районов области пройдут небольшие дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области составит ночью от +2 до +7 градусов, днем от +11 до +16 градусов.

В Пскове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем от +14 до +16 градусов. 

Атмосферное давление низкое.

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