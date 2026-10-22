Две псковские организации победили в конкурсе «Практики личной филантропии и альтруизма»

Две организации из Пскова стали победителями конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в сообществе.

Так, по программе «Сила спорта» победителями стали Таисия Кеньк с проектом «Игры, которые остаются» и Дмитрий Михайлов с проектом «Скобариада - играем всей семьей».

Конкурс проводится для поддержки личных социально значимых инициатив сообщества - победителей программ фонда всех лет и финалистов стипендиальной программы Владимира Потанина. Победители конкурса выигрывают грант в размере 500 тысяч рублей.

Всего поддержку получат 52 социально значимых проекта грантополучателей разных лет. Они затронут самые разные темы — от волонтерства и образования до культуры и сохранения наследия.