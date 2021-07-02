Общество

В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников

В администрации Пскова подписано постановление о создании условий для вакцинации сотрудников. Соответствующее постановление администрации города №849 от 30 июня 2021 г за подписью главы администрации города Александра Братчикова опубликовано на сайте администрации.

Документом предписывается руководителям органов и структурных подразделений администрации организовать работу по предоставлению сведений о проведении профилактических прививок работников подведомственных им муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций, по форме согласно приложению № 5 к указу губернатора Псковской области. Срок исполнения – до 23 июля 2021 года;

Руководителям органов и структурных подразделений администрации, директорам муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций, созданных муниципальным образованием «Город Псков», поручено создать условия и организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников первым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем 60 процентам от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) до 23 июля и вторым компонентом до 13 августа 2021 года.