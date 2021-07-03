Общество

Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь граждан информации

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).

Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.

Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение десяти дней со дня подачи заявления, по ее результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурором России или его заместителем проверяется обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.

По закону, после получения Роскомнадзором требования ГП ведомство принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, порочащей честь и достоинство человека или подрывающей его репутацию и связанной с обвинением в совершении преступления и «по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления».